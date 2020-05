La giunta Rossetti riceve anche al telefono

In una fase che permane complessa e comunque tale da non permettere di svolgere il consueto ricevimento al pubblico come sempre fatto, la Giunta comunale di Cerreto Guidi ha ritenuto, ferma restando la costante disponibilità, di individuare alcune fasce orarie dove sia il Sindaco che gli assessori riceveranno telefonicamente.

“Si tratta di un servizio aggiuntivo che riteniamo prezioso in un momento così particolare - commenta il Sindaco Simona Rossetti - non appena avremo tutti i dispositivi di sicurezza che servono, anche il Palazzo comunale ritornerà ad essere riaperto per tutti i cittadini e in modo completo. I cittadini avranno la possibilità di incontrarci telefonicamente, ferma restando la nostra disponibilità per tutte le situazioni che lo richiedano”.

Ricevimento Sindaco e Giunta

SIMONA ROSSETTI - Sindaco

Deleghe: cultura, bilancio, personale, affari generali, comunicazione, lavori pubblici, turismo, urbanistica.

e-mail: sindaco@comune.cerreto-guidi.fi.it; Contatto telefonico: 329-3603156

Ricevimento: Lunedì 10,30-13,00; Venerdì 11,00-14,00

PAOLO FERI - Vice sindaco

Deleghe: società partecipate, agricoltura, polizia municipale, tutela animali.

e-mail: p.feri@comune.cerreto-guidi.fi.it; Contatto telefonico: 329-3603162

Ricevimento: Martedì 9,00-13,00; Giovedì 16,00-19,00

MARIANGELA CASTAGNOLI - Assessore

Deleghe: politiche sociali,Società della Salute,politiche abitative, accoglienza e integrazione, servizi per l’infanzia

e-mail: m.castagnoli@comune.cerreto-guidi.fi.it; Contatto telefonico: 329-3603159

Ricevimento: Mercoledì 16,00-18,00; Sabato 10,00-12,00

MORENO COSTAGLI - Assessore

Deleghe: protezione civile, sport, commercio e attività produttive, rapporti Città Metropolitana, educazione, istruzione, formazione.

e-mail: m.costagli@comune.cerreto-guidi.fi.it; Contatto telefonico: 338-7587272

Ricevimento: Giovedì 16,00-19,00; Sabato 9,00-12,00

ALESSIO TANGANELLI - Assessore

Deleghe: mobilità e sicurezza, ambiente, tutela e sviluppo integrato del territorio, sistemi informatici e sicurezza, manutenzione strade e edifici pubblici, decoro urbano.

e-mail: a.tanganelli@comune.cerreto-guidi.fi.it; Contatto telefonico: 329-3603153

Ricevimento: Lunedì 15,00-19,00; Sabato 11,00-13,00

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa