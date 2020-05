Il centrodetsra denuncia: "Da settimane soggetto molesta la cittadinanza. Si intervenga"

"A seguito dell’ennesimo episodio di molestie e di violenza nel nostro paese, perpetrato dallo stesso extra-comunitario che negli ultimi mesi si è reso protagonista di numerose intemperanze e condotte sanzionabili, alcune sfociate in vere e proprie violenze fisiche – afferma Leonardo Rossi capogruppo di opposizione in Consiglio Comunale a Montaione– come forza politica vogliamo levare, ancora una volta, la nostra voce non solo per condannare l’ennesimo episodio, ma anche per chiedere che vengano presi i provvedimenti adeguati". Il riferimento è al 52enne che lo scorso 30 aprile ha colpito un uomo al supermercato. [Il 52enne, da quanto si apprende avrebbe avuto battibecchi in paese con altre persone ed è sotto osservazione da parte dei carabinieri, ndr].

"E’ intollerabile – prosegue Rossi – che così impunemente possa essere violata in modo continuo la tranquillità e la pace che da sempre caratterizzano la vita della nostra comunità. Sappiamo quali strumenti – e quali no – le autorità amministrative possono attuare e portare avanti, ma ci sembra fin qui che siano stati insufficienti, ammesso che ci siano stati, i tentativi per porre il soggetto non più in grado di nuocere e di turbare la serenità dei nostri concittadini. Deve forse verificarsi un gravissimo fatto di cronaca per interrompere il lassismo e chiedere, a chi di competenza, un intervento serio e risolutivo? L’impunità rischia di creare nei cittadini un senso di frustrazione, estremamente rischioso e difficile poi da gestire".

"Per questo rinnoviamo con forza- conclude Rossi- il nostro invito all’amministrazione a prendere con urgenza provvedimenti al fine di impedire che si verifichino nuovamente episodi del genere. Quanto detto indipendentemente dal percorso che seguirà la giustizia ordinaria. Oltretutto, a quanto ci risulta, il protagonista di queste innumerevoli intemperanze e violenze, risiederebbe presso l’ostello comunale di Montaione. A tal fine ci siamo attivati e depositeremo un’interrogazione per fare chiarezza in ordine alla sussistenza e/o permanenza dei requisiti che abilitano un soggetto a risiedere presso la struttura che lo accoglierebbe".





