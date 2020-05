Montespertoli mosaico di eccellenze, il nuovo progetto di marketing territoriale

Al via il progetto di Marketing Territoriale che impegnerà il Comune di Montespertoli per i prossimi 5 anni con l’obiettivo ambizioso di creare un’identità unica attraverso la definizione del brand Montespertoli. L’immagine turistica diventerà un mosaico di ‘eccellenze’ da promuovere in modo coordinato.

"Abbiamo bisogno di fare un grande lavoro di squadra, si vince questa sfida promuovendo insieme il nostro paese, ricominciando il racconto identitario delle nostre eccellenze e con un'immagine unica e coordinata che valorizzi tutti. Dobbiamo cucirci addosso un brand su misura, che racconti il nostro paese e che ci faccia conoscere e riconoscere." dichiara il Sindaco Alessio Mugnaini.

Si comincerà con l’individuazione e la definizione di un piano strategico di Marketing Territoriale, definendo le azioni che dovranno essere messe in campo negli anni a venire. La proposta verrà delineata sulla base della mappatura delle potenzialità turistiche e culturali del territorio, coinvolgendo attivamente tutti gli operatori del settore con l’obiettivo di rilevare criticità e punti di forza. Attraverso la condivisione e la creazione di tavoli di lavoro appositamente organizzati, imprese, aziende, associazioni e cittadini si confronteranno proponendo strumenti e progetti atti a migliorare l’efficacia comunicativa dell’offerta turistica e culturale del Comune di Montespertoli.

"La situazione attuale ha imposto una riflessione attenta e mirata sulle nuove modalità di viaggiare e sulla tipologia di turisti che potremo ospitare questa estate. Montespertoli può avere un ruolo chiave e può diventare il simbolo della riscoperta del viaggio attraverso un turismo lento, lontano dalle folle, a contatto con la natura e con i piccoli borghi. Si tratta di un’occasione importante per il nostro territorio per farsi avanti e distinguersi. Dopo mesi di lockdown, il viaggio assumerà un’importanza diversa e i viaggiatori apprezzeranno ancora di più le esperienze e le emozioni. Per questo motivo occorre iniziare a raccontare, tutti insieme, la nostra storia, ricca di tradizione e cultura, facendoci promotori del turismo esperienziale, del turismo fatto di emozioni, di contatti umani e di esperienze autentiche", aggiunge l'assessore al Turismo, Alessandra De Toffoli

L'Amministrazione sta riprogettando le attività e le azioni, previste per quest'anno, volte alla promozione del turismo e del territorio, tenendo conto delle limitazioni imposte dall'attuale situazione. Nelle prossime settimane prenderà avvio la creazione di una piattaforma online volta a raccontare e a scoprire le eccellenze del territorio e le molteplici esperienze che può offrire, mettendo a disposizione dei visitatori un unico luogo virtuale dove trovare tutte le informazioni relative alle proposte turistiche, commerciali e culturali del Comune. Sulla piattaforma confluiranno una serie di informazioni legate alle attività del territorio, foto e video realizzati attraverso droni, virtual tour, segnalazioni di sentieri e percorsi da fare a piedi o in bicicletta. Verranno realizzati depliant e materiali pubblicitari, sia cartacei che digitali, e campagne promozionali sui social network per promuovere al meglio le esperienze che il nostro territorio può offrire, incentivando il mercato locale di prossimità e spostando l’attenzione dal turismo internazionale a quello regionale e nazionale.

Per questo motivo, l'Amministrazione invita tutte le attività produttive, dagli esercizi commerciali, alle strutture ricettive, ai ristoranti, alle aziende agricole a compilare un form creato ad hoc per la mappatura delle attività presenti nel Comune di Montespertoli. Per compilarlo digitare: https://rebrand.ly/DatabaseMontespertoli

Nei prossimi giorni saranno rese pubbliche altre azioni dell'Amministrazione Comunale volte a valorizzare le attività produttive del paese, rivitalizzando i centri urbani e riprogettando gli eventi in programma con nuove idee che rilanceranno le attività estive e l'economia del paese.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa