Multati perché fanno il bagno alle terme di Petriolo

Continuano i controlli della Guardia di Finanza di Siena sul rispetto delle prescrizioni anti-contagio da covid-19. Una pattuglia delle Fiamme Gialle senesi ha notato una autovettura parcheggiata nelle adiacenze delle Terme di Petriolo, nel comune di Monticiano. Avvicinatisi al mezzo, con grande sorpresa, i finanzieri accertavano la presenza di due soggetti intenti a fare il bagno nella predetta area pubblica. Non senza fatica i militari sono riusciti a far uscire dall’acqua i due giovani, entrambi italiani di 23 anni e residenti in altri Comuni della provincia senese. Invitati a fare immediato rientro presso le loro abitazioni, per entrambi è scattata la sanzione amministrativa prevista dal D.L. 25 marzo 2020 n.19, che, in caso di violazione avvenuta mediante l’utilizzo di un veicolo va da euro 533,00 ad euro 4.000,00. I due infatti erano usciti dal loro comune senza valida motivazione, raggiungendo il luogo in auto.