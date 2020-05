Uccise con un pugno imprenditore a Santa Croce, confermata condanna a 10 anni in appello

Sarà di 10 anni la pena per omicidio preterintenzionale dopo la morte del settantenne Antonio Rossi, colpito ad agosto 2018 da un pugno dell'ex pugile 23enne Nicolas Berardi. Lo riportano le cronache locali. L'anziano di San Miniato morì dopo un'agonia durata 8 mesi. A confermare la sentenza di primo grado è stata la corte d'appello nella giornata di ieri. In tribunale l'imputato, prima della sentenza, ha chiesto scusa sperando nel perdono.

Tutto nacque durante il noleggio di una macchina da parte del giovane, Rossi infatti era titolare di un autonoleggio di Santa Croce. Dopo l'aggressione il giovane scappò e i carabinieri riuscirono ad arrestarlo dopo una fuga durata più di 10 ore, ad Altopascio.

Finito questo processo, le vicende giudiziarie di Berardi non sono ancora terminate. A luglio si terrà il processo con rito abbreviato per il furto dell'auto noleggiata e per le lesioni al dipendente dell'azienda che intervenne a difesa di Rossi.