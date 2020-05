Palpeggiamenti certo non graditi verso una donna. Un 22enne è stato rintracciato nei pressi di un supermercato di Pisa ed è stato arrestato poco tempo dopo il fatto, avvenuto ieri in tarda serata. L'uomo era riuscito a dileguarsi in una piazza ma i militari hanno potuto identificarlo, fermarlo e portarlo in caserma. Dopo l'arresto è finito in carcere al 'Don Bosco' di Pisa, a disposizione delle autorità giudiziarie. Il reato è quello di violenza sessuale.