Pronto soccorso chiude alle 18.30, le proteste a Figline e Incisa

“Sulla chiusura anticipata alle 18,30 del Pronto soccorso e sul ripristino di tutti i servizi interrotti a causa dell’emergenza sanitaria chiediamo l’immediato intervento dell’assessore regionale alla Salute”. È la richiesta della Sindaca di Figline e Incisa Valdarno, Giulia Mugnai, che dopo essersi rivolta più volte all’Ausl Toscana Centro per avere conferma (e tempistiche) sul ripristino del Pronto Soccorso aperto H24, sulla riattivazione e sul potenziamento di tutti i servizi Covid free dell’Ospedale Serristori, si rivolge direttamente all’assessore Stefania Saccardi.

“È inaccettabile non avere risposte dalla Direzione sanitaria sul futuro di servizi essenziali per un’intera vallata così come è inaccettabile venire a conoscenza di ulteriori azioni di depotenziamento, senza che sia dato conoscere i tempi di ripristino – continua la Sindaca Mugnai -. In linea con le direttive nazionali, che prevedono una graduale e completa ripresa delle attività e dei servizi in tutti i presidi ospedalieri e territoriali, chiediamo che sia fatto altrettanto per il nostro ospedale Serristori, ripristinando il Pronto Soccorso h24, le cure oncologiche e facendo rientrare gli anestesisti e, quindi, ripartire le attività diagnostiche e chirurgiche. Urge inoltre un potenziamento del personale, delle risorse e delle strumentazioni, in modo che il nostro presidio ospedaliero sia adeguato a rispondere davvero alle esigenze quotidiane non solo dei nostri cittadini ma anche di tutti quelli dei Comuni limitrofi”.