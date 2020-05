Restyling dell’Arena del Teatro Garibaldi: ecco come sarà

Partiranno in estate 25mila euro di lavori di riqualificazione nell’Arena del Garibaldi di Figline, lo spazio nato dal restauro del Teatro, avvenuto tra il 1985 e il 1995, e collegato a piazza Serristori da una rampa e da alcuni gradini.

Ed è proprio all’interno dell’Arena che, la scorsa estate, il Comune di Figline e Incisa Valdarno ha sperimentato la prima edizione della manifestazione “Arena music fest”, registrando oltre 500 presenze totali in termini di pubblico.

“Nell’ottica, quindi, di renderla più accogliente, più adatta ad ospitare futuri eventi e spettacoli e per evitare atti vandalici, come purtroppo è avvenuto in passato – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Alice Poggesi –, come Amministrazione comunale abbiamo approvato il progetto definitivo che prevede la delimitazione dell’area, attraverso una cancellata in corten e quindi a basso impatto paesaggistico, e la realizzazione di sedute. Inoltre, sono previsti un nuovo impianto di illuminazione al led, più adatto al contesto anche dal punto di vista estetico, e il restyling della pavimentazione”.

Nel dettaglio il progetto, approvato la scorsa settimana dalla Giunta comunale, prevede: la realizzazione di due sedute con il piano in pietra, che si otterranno modificando le due attuali scalinate; la manutenzione della pavimentazione esistente; la realizzazione della cancellata, insieme alle relative opere murarie; l’installazione di nuovi lampioni in ghisa e acciaio e dotati di lanterne al led, che sostituiranno quelli attualmente presenti.

Fonte: Comune di Figline e Incisa Valdarno - Ufficio Stampa