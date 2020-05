Scoperto con 50 g di hashish e tre dosi di cocaina, oltre a 300 euro in contanti. Per questo un 30enne è stato arrestato a Carmignano dopo essere stato scoperto nel parcheggio pubblico della filiale Chianti Banca. Dopo la perquisizione dei carabinieri della locale stazione, sono emersi la droga e i soldi. Ora si trova ai domiciliari. Oltre all'arresto è stato sanzionato per il mancato rispetto delle norme anti-contagio da covid-19.