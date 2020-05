Sfalci erba, squadre al lavoro nei giardini e lungo marciapiedi

Sono tre le squadre al lavoro nei giardini e lungo le strade di Scandicci per lo sfalcio dell’erba nelle aree di verde pubblico e per il diserbo dei marciapiedi; i tagli nei parchi e nei giardini cittadini, a cura di Alia Servizi ambientali SpA, coinvolgono due squadre, che nel corso della seconda settimana di maggio hanno ultimato gli sfalci nei 14 parchi riaperti alle passeggiate dei cittadini per la fase 2 dell’emergenza Covid, ovvero via Masaccio a Vingone, l’Anello Neruda a San Giusto, il parco del Castello Acciaiolo, Poggio Valicaia sulle colline, il parco Ilaria Alpi a Badia a Settimo, quello di via Caboto a Vingone, le aree di via Volpini a Le Bagnese, Borgo ai Fossi, San Colombano, Viottolone (via Pisana), via Pestalozzi, largo Spontini a Casellina, Martin Luther King a Vingone, via Pace Mondiale.

Oltre ai 14 parchi, lo sfalcio dell’erba nella prima metà di maggio ha interessato oltre il 50 percento delle aree verdi cittadine, quindi anche buona parte dei giardini pubblici al momento non riaperti al pubblico, con l’obiettivo di concludere tutti gli interventi entro la settimana successiva. La terza squadra al lavoro in questi giorni lungo le strade di Scandicci è invece impegnata nel diserbo dei marciapiedi. Lo sfalcio dell’erba a cura di Alia interessa 263 aree di verde pubblico in tutti i quartieri del territorio comunale, secondo il piano concordato con l’ufficio Ambiente del Comune di Scandicci. Gli sfalci nelle aree di verde pubblico cittadine, lungo le banchine e sui marciapiedi sono a cura di Alia Servizi ambientali Spa, mentre i giardini scolastici sono a carico dell’Amministrazione comunale e sono stati aggiudicati alla ditta Passione Verde.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa