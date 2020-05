Torna Il Mercatale in Empoli nella nuova postazione

Tutti i sabati mattina, dalle 8 alle 13, si svolge “Il Mercatale in Empoli”, l’appuntamento è al momento solo in Via Bisarnella. Questa location, rispetto a Piazza della Vittoria, garantisce la possibilità di distanziamento fra i banchi presenti. Quindi, sabato 16 maggio, sui banchi del Mercatale le aziende agricole locali che rappresentano qualità, stagionalità e genuinità del territorio toscano, esporranno tante squisitezze da leccarsi i baffi.

«Sabato mattina sarò presente al Mercatale per salutare i produttori agricoli e per ringraziare le associazioni che ci permettono di svolgere questo evento. Il ritorno della scorsa settimana mi pare sia andato benissimo – ha detto l’assessore all’agricoltura Massimo Marconcini –, con molti cittadini e nel massimo rispetto delle norme anticontagio. Gli operatori si sono comportati con grande senso di responsabilità. Tra l’altro la location di Via Bisarnelle è di grande visibilità a due passi della statale e molto funzionale».

CHI SONO LE AZIENDE DI SABATO - L’azienda agricola storica, La Ginestra, di San Casciano che porterà le sue delizie biologiche come pasta pane e miele; i formaggi di Maria, una presenza anch’essa costante, con formaggi a latte crudo dalla bella Volterra; la carne e gli affettati dell'azienda agricola di Roberto Romagnoli da Montespertoli; il Forno di Romolino con il suo pane di grani antichi da Lastra a Signa; le verdure a Km0 dell'azienda agricola Bioeat di Empoli; l’azienda agricola di Luigina di Certaldo con verdure e cipollotto freschi e il famoso carciofo empolese; gli affettati di Marco da Castelfiorentino; la dolciaria Franzago con cioccolato di tutti i tipi e per tutti i gusti; i Seminanti con farine, gustosissimi sott’oli e carciofo empolese.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa