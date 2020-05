Camion in fiamme in A1, circolazione interrotta. Nessun ferito

I vigili del fuoco sono intervenuti sull'A1 per un incendio che ha coinvolto un camion che trasporta mangime per animali nel tratto compreso tra Aglio e Badia in direzione di Bologna, all'interno della galleria di base, al km 27,500. L'incendio è sotto controllo e non si segnalano persone coinvolte. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia. La circolazione è stata interrotta intorno alle ore 6. Attualmente il traffico transita su una sola corsia e non si registrano code.