Centrale dello spaccio in casa, arrestato 54enne in Valdichiana

Al termine di un'indagine iniziata addirittura a luglio 2019, un 54enne di Monte San Savino è stato arrestato per spaccio. Già in estate la casa dell'uomo era diventata un centro importante che vantava 'clienti' della Valdichiana. Dopo aver monitorato il viavai, i carabinieri hanno scoperto che lo spaccio era consistente.

La perquisizione domiciliare del 14 maggio ha permesso di ritrovare 200 grammi di cocaina, 100 di hashish, 10 spinelli già confezionati e nascosti in un pacchetto di sigarette, 300 grammi di sostanza da taglio, diversi bilancini e una macchina per il sottovuoto.

Oltre allo stupefacente, trovato suddiviso in diverse bustine pronto per la vendita o per essere mischiato alla sostanza da taglio, è stata trovata e sequestrata la somma di quasi 50mila euro in banconote di vario taglio, suddivise in buste e messe sotto vuoto, per poter essere meglio nascoste all’interno dell’abitazione. Alcune di queste buste si trovavano in mezzo ai vestiti, altre dentro la scarpiera, altre ancora sono state trovate in cantina.

Il cane antidroga ha fiutato lo stupefacente, anche questo diviso in buste e messo sotto vuoto, in una scatola nascosta sotto il letto e messa dentro una valigia, nell’intercapedine di una porta e, fuori casa, nel locale caldaia.

Dopo l’arresto l’uomo è stato condotto alla casa circondariale di Arezzo a disposizione dell’Autorità giudiziaria.