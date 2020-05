Città Metropolitana, consultazione sugli spostamenti casa-lavoro-casa dei dipendenti

L'Amminisrazione della Città Metropolitana di Firenze, tramite il suo Osservatorio Trasporti, sta svolgendo un'indagine tra i dipendenti dell'ente sugli spostamenti Casa-Lavoro-Casa, mediante un questionario sulle pagine web dell'ente.

I risultati sono finalizzati a confortare un’ipotesi di riorganizzazione del lavoro in Città Metropolitana, che tenga conto dell’emergenza sanitaria da Covid 19 e della necessità di tutelare la salute dei dipendenti e di coloro che hanno necessità di accedere agli uffici.

Gli interventi allo studio sono diversi e riguarderanno una rimodulazione del lavoro da remoto, la riorganizzazione degli spazi degli uffici, in particolare di quelli destinati al pubblico, l’installazione/utilizzo di dispositivi igienico sanitari, la gestione dei flussi dei dipendenti per evitare assembramenti.

L'Amministrazione sta dunque valutando di optare per orari di ingresso e uscita scaglionati. Perché questa scelta si riveli effettivamente rispondente non solo alle esigenze dell’Amministrazione ma anche dei singoli lavoratori, è necessario conoscere le modalità di spostamento Casa-Lavoro-Casa.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze