Colpo in banca da 5mila euro a Vinci

Colpo nella notte alla filiale Ubi Banca di Vinci, nella frazione la Stella in via Maremmana. Ignoti avrebbero portato via una cassaforte a servizio del personale contenente circa 5mila euro. A darne notizia è il quotidiano La Nazione. I carabinieri indagano sulla vicenda e stanno visionando le immagini delle telecamere. L'allarme della banca è scattato intorno alle ore 4, immediata la richiesta id intervento dei carabinieri, ma i ladri hanno fatto perdere le tracce di sé. Nessuno dei residenti avrebbe notato quanto accaduto.