Covid-19, Giani: "Sport, 3milioni per società dilettantistiche"

Un fondo di solidarietà e rilancio da 3milioni, a valere sul 2020, per le società dilettantistiche sportive della Toscana. È quanto prevede l'ordine del giorno presentato dal presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani, e votato dall'aula, che impegna la Giunta anche a sospendere mutui e pagamento di servizi come luce, acqua e gas. Il presidente ha presentato l'ordine del giorno per “completare” il pacchetto di misure a sostegno dello sport, ma anche per seguire quanto fatto nelle altre Regioni. Citando il fondo previsto in Emilia Romagna, Giani ha spiegato che “tre milioni per la Toscana sono in linea con le decisioni assunte nelle diverse assemblee. Ritenevo giusto esprimerci in tal senso anche perché ho potuto verificare sul campo, in qualità di delegato provinciale Coni di Firenze, le estreme difficoltà di società sportive chiamate a sostenere costi fissi nonostante l'assenza di attività”. Le misure richieste a sostegno delle associazioni rientrano in quel “diritto di fare sport” previsto all'articolo 41 dello Statuto della Regione e si inseriscono nelle proposte contenute nel decreto Rilancio quando si parla di “tutela per attività che operano in impianti pubblici” e “allungamento delle concessioni”.

“Il patrimonio di società sportive dilettantistiche in termini di aggregazione sociale, prevenzione alla salute, contrasto al disagio giovanile, educazione ad una corretta attività motoria – si legge nel testo – esprime in Toscana circa 10mila 500 sodalizi iscritti al registro ufficiale Coni o rappresentati da enti di promozione sportiva con un numero di tesserati individuali superiori a 30mila”. Nell'ordine del giorno si prende atto dell'impegno portato avanti dal Comitato olimpico nazionale italiano sezione Toscana, Anci e comitati di società sportive che “si sono attivati per mettere al centro del rilancio economico e sociale la questione dello sport dilettantistico”. La sospensione dei mutui si intende per quelli accesi con Credito sportivo e altri istituti bancari per ristrutturazione, manutenzione e sviluppo del patrimonio impiantistico e delle relative attrezzature. Il fondo da 3milioni dovrebbe trovare copertura nella previsione di bilancio 2020.

Un piano straordinario di interventi a sostegno dello sport è quanto chiedono i consiglieri di Italia Viva in Consiglio regionale, Massimo Baldi, Elisabetta Meucci e Stefano Scaramelli, attraverso un ordine del giorno collegato agli interventi normativi relativi alla prima variazione del Bilancio di previsione 2020-2022.

Nell'atto, approvato dall'Aula, si prevede un incremento di due milioni di euro per la copertura delle spese correnti di funzionamento e di gestione ordinaria degli impianti e delle attività nel periodo di chiusura dovuta all'emergenza sanitaria. Previste inoltre risorse aggiuntive per la copertura degli importi richiesti dai Comuni toscani per interventi sugli impianti.

