Covid-19, ufficio urbanistica, pratiche edilizie online

In questo periodo di emergenza sanitaria a causa del Covid-19, il personale tecnico e amministrativo dell’ufficio urbanistica può essere contattato t ramite mail o telefonicamente agli indirizzi riportati sul sito del Comune di Pistoia.

«Nonostante la confusione normativa determinata dall’emergenza Covid-19 – sottolinea l’assessore al governo del territorio Alessandro Capecchi – il lavoro degli uffici è proseguito seppur con alcuni inevitabili problemi di cui ci scusiamo. La volontà però è quella di sostenere la ripresa delle attività con un rinnovato spirito di servizio e, per tale motivo, abbiamo chiesto di semplificare diverse procedure e di riprendere e riorganizzare i rapporti con i professionisti con un sistema equilibrato tra smart working, sistemi informatici e disponibilità all’ascolto».

Ecco come fare per presentare nuove istanze per via telematica.

Piattaforma SIGEPRO: al link http://frontoffice.comune.pistoia.it/index/G713/CE si possono presentare le seguenti istanze: comunicazione di attività di edilizia libera (CILA, CIL), attestazione di agibilità, comunicazione di opere urgenti, attestato di prestazione energetica (APE), dichiarazioni conformità degli impianti, certificati di destinazione urbanistica (CDU), comunicazione di messa in esercizio di ascensori e montacarichi.

Appuntamenti. È possibile fissare appuntamenti con il personale tramite e-mail, inviando il contatto telefonico da poter richiamare Sempre per email è possibile inviare elaborati grafici o altra documentazione da condividere, per una migliore comprensione delle problematiche da discutere.

Informazioni sulle pratiche edilizie presentate. Cittadini e professionisti possono ottenere informazioni sulle pratiche edilizie presentate collegandosi al link "http://frontoffice.comune.pistoia.it/index/G713/CE”. Per conoscere il numero della pratica di proprio interesse si consiglia di effettuare una ricerca a partire dal sesto giorno lavorativo successivo all'invio della Pec, mediante inserimento del relativo indirizzo e avviando la consultazione dalle ultime pratiche in elenco. La verifica dell'oggetto dei lavori consentirà di individuare la pratica di proprio interesse.

Consultazione archivio pratiche edilizie. Per informazioni sulle pratiche edilizie recenti in corso e già concluse si può consultare l’archivio edilizio online del Comune di Pistoia, al seguente link: "http://frontoffice.comune.pistoia.it/index/G713/CE”. Nel caso non fosse possibile effettuare una ricerca tramite procedura online, è possibile richiedere la documentazione scrivendo una mail a c.petrucci.prot@comune.pistoia.it oppure a.lippi@comune.pistoia.it . Agli stessi indirizzi email appena citati è possibile scrivere a mezzo Pec per richieste di accesso a pratiche edilizie dematerializzate e cartacee nella sede di via dei Macelli con le seguenti modalità:

- scaricare e compilare il modulo di accesso “formale/informale” (nel caso in cui l'iter istruttorio delle pratiche non si sia ancora concluso occorre l'accesso formale) agli atti disponibile sul sito internet del Comune di Pistoia, con dati relativi alla pratica (numero di protocollo e anno di presentazione);

- allegare copia del documento di identità del richiedente;

- copia della ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria da effettuarsi online con il sistema pago PA, pari a 10 euro per l'accesso agli atti delle pratiche dematerializzate complete. Nel caso di copie digitalizzate valgono le stesse tariffe previste per quelle cartacee;

Consegna del materiale cartaceo. Nei casi in cui non risulti possibile la trasmissione di atti autorizzativi o altri tipi di risposte alle diverse istanze in forma digitalizzata, sarà possibile ricorrere alla consegna in presenza, che avverrà al piano terra dello stabile sede del Servizio Urbanistica e Assetto del Territorio in via dei Macelli 11c a Pistoia, previo appuntamento via e-mail ai seguenti indirizzi: per l’ufficio edilizia privata i.pieratti@comune.pistoia.it oppure s.scartabelli@comune.pistoia.it ; per l’ufficio sostenibilità ambientale e paesaggistica f.tognini@comune.pistoia.it oppure telefonando al numero 0573 371560.

Pec, posta elettronica certificata: per tutte le istanze/comunicazioni edilizie e urbanistiche si può scrivere all’indirizzo comune.pistoia@postacert.toscana.it,

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa