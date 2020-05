Emergenza Coronavirus, la Lega chiede sblocco del fondo di riserva regionale vincolato

La Toscana risulta tra le regioni messe più a dura prova dal punto di vista economico da questa emergenza, poiché basa la sua economia sui comparti maggiormente colpiti dalla pandemia: il settore del turismo, della cultura, del manifatturiero e quello del commercio: soprattutto quello legato all'export dei prodotti Made in Italy.

I Comuni sono l'ente pubblico che conosce meglio le criticità legate al proprio territorio e nella situazione che stiamo vivendo devono avere un ruolo di primo piano per consentire una risposta più rapida ed efficace possibile.

La Lega questo lo sa bene dato il suo storico radicamento sul territorio, ed è per questo che ha presentato durante l'ultimo Consiglio regionale in Toscana un Ordine del giorno, poi approvato, in cui si chiede il coinvolgimento delle Amministrazioni Comunali nelle scelte legate alla ripartenza, chiedendo alla Regione di sollecitare il Governo per lo sblocco del fondo di riserva regionale vincolato (circa 700 milioni di euro) e degli accantonamenti (circa 400 milioni) affinché possano essere al più presto utilizzati per il sostegno di imprese, famiglie ed enti locali toscani.

Un documento importante e doveroso per mettere i Comuni toscani nella condizione di poter essere d'aiuto ai propri cittadini.

I consiglieri toscani Lega di Anci Nazionale

Marco Battistini

Riccardo Gallicani

Marco Cordone

Mario Agnelli

I Consiglieri Lega di Anci Regionale Toscana

Salvatore Barolomei

Stefano Chiti

Alberto Coluccini

Katia Gherardi

Maria Angela Guerra

Elisa Tozzi

Costanza Vaccaro

Pasquale Vircilio