Empoli solidale: Macglass sanifica i mezzi di soccorso della Pubblica Assistenza

La Macglass di Empoli, nei giorni scorsi, ha donato alle Pubbliche Assistenze Riunite la sanificazione completa di tutti i mezzi di soccorso.

La ditta empolese, che nel periodo dell'emergenza Covid-19 ha proseguito il proprio lavoro solo in parte, ha deciso di donare all'associazione di volontariato la completa sanificazione dei mezzi con un generatore ad ozono.

La motivazione di questo importantissimo gesto, la spiega il titolare della Macglass Stefano Cioni.

“Abbiamo perso una fetta importante del nostro fatturato in questo periodo” ha commentato. “Tuttavia abbiamo comunque deciso di fare la nostra parte effettuando questa donazione a sostegno di chi, come i volontari delle associazioni, è vicino ai cittadini ogni giorno con impegno e devozione. Questa è la nostra piccola parte di aiuto per fronteggiare l'emergenza”.

Le Pubbliche Assistenze Riunite ringraziano la Macglass per questo gesto, che ancora una volta sottolinea quanto il mondo imprenditoriale empolese stia dimostrando, in un momento di grande difficoltà, una solidarietà fuori dal comune.

Fonte: Ufficio stampa