Ines Rosano nominata coordinatrice toscana della Federazione Yoga

Fare dello yoga la propria ragione di vita e il proprio mestiere di tutti i giorni. È quello che è accaduto a Ines Rosano, originaria di San Miniato ma operante come pedagogista nell'Empolese, che ha ufficializzato la nomina come coordinatrice regionale della Federazione Italiana Yoga per la Toscana.

Rosano lavora come pedagogista clinico a Empoli e come coordinatrice pedagogica presso un Nido d’infanzia a Cerreto Guidi. "Lo yoga è sempre stato parte integrante della mia vita - spiega Rosano - ed ha rappresentato un pilastro fondamentale anche nella mia sfera professionale, considerando che lavoro molto nell’ambito delle difficoltà di apprendimento, dei disagi emotivi e relazionali. Pratico Yoga da 23 anni e sono regolarmente iscritta all’albo insegnanti della Federazione Italiana Yoga, ai cui principi mi attengo fedelmente nella mie pratiche d’insegnamento. Dal 2014 sono presidente dell’Associazione CreatiVita di Empoli, dove tengo regolarmente corsi di hatha yoga per adulti e bambini. Nello stesso anno ho iniziato a tenere corsi di yoga presso Asili nido nella provincia di Pistoia e di Firenze".

Cosa rappresenta questa disciplina per chi la pratica? "Lo yoga ha dato una svolta alla mia vita e questo è ciò che cerco di donare attraverso la pratica d’insegnamento, condividendo l'amore per questa disciplina con semplicità, gioia e professionalità, mantenendomi fedele alla tradizione dei grandi maestri. Curo l'accoglienza della persona e l'ascolto, stimolando la fiducia e il rispetto di sé stessi, nonché la scoperta delle meravigliose potenzialità che ognuno di noi possiede".