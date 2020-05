Lavori al sottopasso della FI-PI-LI sopra Via Sant’Anna: ci sarà il senso unico alternato

Partono alcuni lavori in Via Sant’Anna a Empoli, in corrispondenza del sottopasso stradale localizzato al Km. 26+700 della S.G.C. FI.PI LI, dal 15 al 29 maggio 2020, in orario dalle 8 alle 18.

Per questa ragione sono stati adottati alcuni provvedimenti di viabilità temporanea per consentire lo svolgimento di questo cantiere a tutela della sicurezza della circolazione stradale garantendo, al contempo, la pubblica e privata incolumità. La Ditta esecutrice è la AVR SPA.

Ecco quali sono i provvedimenti di viabilità temporanei che verranno adottati: restringimento della carreggiata e senso unico alternato regolato da impianto semaforico o movieri per il tempo necessario all’avanzamento e ultimazione degli stessi.

La ditta esecutrice è incaricata di provvedere alla collocazione di tutta la segnaletica necessaria, quella di preavviso, in base all'effettivo andamento dei lavori e alle necessità operative del cantiere.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa