Lavori per la tramvia, interruzione idrica a Firenze: ecco le vie interessate

Informiamo i cittadini del Comune di Firenze che, causa lavori di Tramvia, dalle ore 21.00 di martedì 19 maggio sarà sospesa l’erogazione dell’acqua in Piazza della Stazione (tratto dal civico 7 fino a via Valfonda e comprese tutte le utenze commerciali all’interno della Stazione stessa), via Nazionale (fino ad incrocio con via dell’Ariento), via Fiume, Piazza Adua, via Cennini, via Faenza (tratto da via Nazionale a Piazza del Crocifisso), via degli Avelli (tratto fino al civico 8), Largo Alinari. Abbassamenti di pressione potranno interessare le vie limitrofe.

La situazione tornerà a normalizzarsi con gradualità nelle ore successive alla riapertura dell’acqua che avverrà dalle ore 7.00 della mattina di Mercoledì 20 Maggio. In caso di condizioni meteo avverse l’intervento sarà effettuato il primo giorno utile successivo.

Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio che questi lavori creeranno loro.

Fonte: Publiacqua spa