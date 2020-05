Mobilità in alloggi erp, la graduatoria a Pistoia

Il Comune di Pistoia ha approvato la graduatoria definitiva annuale relativa al bando per la mobilità ordinaria in alloggi di edilizia residenziale pubblica (Erp), in aggiornamento a quella esistente. La graduatoria fa riferimento alle nuove domande ammesse, ricevute dall'Amministrazione dal 16 dicembre 2018 al 16 dicembre 2019, e a quelle già ammesse nella precedente graduatoria, approvata il 14 maggio 2019. Il bando era destinato a coloro che sono già assegnatari, ma che intendevano cambiare abitazione. Gli obiettivi sono, infatti, quelli di eliminare le condizioni di sottoutilizzazione o sovraffollamento degli immobili e di ridurre i disagi abitativi degli assegnatari di case popolari.

La graduatoria è composta da tre allegati, che permettono ai richiedenti di conoscere in modo diretto e immediato la posizione ricoperta. Si tratta dell'elenco dei soggetti le cui domande risultano ammesse e punteggio definitivo ottenuto, in ordine alfabetico (allegato A1); dell'elenco dei soggetti le cui domande risultano ammesse e punteggio definitivo ottenuto, in ordine di punteggio decrescente (allegato A2); dell'elenco delle domande escluse (allegato A3).

Sulla base della graduatoria definitiva, e nel rispetto degli alloggi disponibili riservati e idonei, superata l'attuale fase emergenziale da Covid-19, il servizio Politiche di inclusione sociale convocherà i soggetti che ne hanno diritto per procedere con l’assegnazione in mobilità ai nuclei familiari interessati, previa verifica del mantenimento dei requisiti che hanno determinato l’accesso al bando e l'ottenimento dei punteggi riportati in graduatoria.

Gli uffici comunali, nel rispetto di quanto previsto dal bando, effettueranno i controlli, anche a campione, delle dichiarazioni sostitutive rese dai partecipanti al bando.

La graduatoria sarà valida fino al suo aggiornamento (attualmente previsto entro il 14 maggio 2021, sulla base delle domande pervenute entro il 15 dicembre 2020 da parte sia di nuclei finora non presenti nell'attuale graduatoria, sia di nuclei già presenti che intendono integrare la propria situazione) o fino alla sua eventuale sostituzione in caso di pubblicazione di apposito bando emesso ai sensi della nuova Legge regionale sull’edilizia residenziale pubblica n. 2/2019.

A fronte delle misure restrittive finalizzate al contenimento del contagio per l’infezione virale Covid -19, la graduatoria è consultabile e scaricabile dal sito internet del Comune di Pistoia all'indirizzo www. comune.pistoia.it.

Per eventuali informazioni, anche in merito all’esito della domanda, è possibile contattare il servizio Personale e Politiche di inclusione sociale ai numeri 0573 371400, 0573 371434, 0573 371427 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12.30, martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30.