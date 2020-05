Muore 37enne a Montelupo travolta da un treno

Una tragedia si è consumata nella serata di ieri, giovedì 14 maggio, a Montelupo Fiorentino. Una donna di 37 anni è morta dopo esser stata travolta da un treno. Il fatto è avvenuto vicino alla stazione di Montelupo, nel tratto ferroviario vicino all'Ambrogiana.

La donna, della quale al momento si conosce solamente l'età, stava camminando sui binari. Al vaglio delle forze dell'ordine c'è anche l'ipotesi del suicidio.

Sul posto, verso le 22 di ieri, sono intervenuti i carabinieri. Presente anche l'automedica oltre a un'ambulanza della Pubblica Assistenza di Limite, ma per la 37enne non c'è stato niente da fare. Il traffico ferroviario è stato fermo per qualche minuto, poi la circolazione è ripresa.