Un e-commerce contro la crisi da Covid-19: l'idea a Montespertoli

La crisi economica causata dall'emergenza Covid-19 ha portato numerose realtà commerciali del territorio a re-inventarsi e a sfruttare sempre di più l'online come strumento di vendita dei propri prodotti e dei servizi professionali. Per questo motivo il Comune di Montespertoli - stimolato anche dall'intraprendenza di alcune realtà locali - ha deciso di accelerare i tempi e realizzare una piattaforma e-commerce da mettere a disposizione delle imprese: la prima vera rete di commercianti, produttori agricoli, fornitori di servizi, liberi professionisti, artigiani.

L'investimento, la cui prima stima si aggira intorno ai 6000 euro, è solo uno degli strumenti del nuovo progetto di Marketing Territoriale lanciato ieri dall'Amministrazione, che intende progettare un piano integrato per la promozione del territorio di Montespertoli.

"Questo sarà uno strumento fondamentale per aiutare i commercianti e tutte le attività produttive di Montespertoli. Sarà la piazza virtuale del commercio montespertolese che si aprirà al mondo e che darà l'occasione a tutti di vendere i propri prodotti senza confini. Un progetto che nasce locale ma che guarda molto lontano" dichiara il Sindaco Alessio Mugnaini.

Il progetto della piattaforma e-commerce, presentato oggi con una lettera aperta a tutte le attività del paese, propone l'adesione gratuita per il primo anno. Un'investimento importante da parte dell'Amministrazione Comunale, che mette in gioco le risorse per scommettere insieme alle realtà commerciali sullo sviluppo del territorio.

"La piattaforma e-commerce è rivolta a tutti per proporre merci e prodotti, ma anche servizi e professionalità. È arrivato il momento di raccogliere questa sfida e promuovere l’autenticità e le eccellenze del nostro Comune" dichiara l'Assessore al Commercio, Paolo Vignozzi.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa