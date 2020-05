Pacchetto scuola a Colle di val d'Elsa, aiuti per l'acquisto di libri e materiale scolastico

Approvato il bando e la relativa modulistica per il “Pacchetto Scuola 2020/2021” per i residenti nel Comune di Colle di Val d'Elsa. Un pacchetto destinato agli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo o secondo grado, statale, paritaria privata o degli enti locali e iscritti ad un percorso di Istruzione e Formazione Professionale – IeFP con indicatore economico equivalente Isee non superiore all’importo di euro 15.748,78. Il beneficio, del valore massimo di 300 euro e minimo di 160 euro, può essere utilizzato per l’acquisto libri di testo, altro materiale didattico; servizi scolastici. Il beneficiario non è tenuto a produrre documentazione di spesa, ma a conservarla per esibirla in caso di eventuali controlli. In caso di diversa residenza fra genitore richiedente e minore interessato, si fa riferimento al minore. E' possibile richiedere il contributo del pacchetto scuola esclusivamente in modalità "on-line" entro il 15 giugno 2020. I richiedenti che intendono fare la domanda per contributo regionale dovranno formalizzare l'iscrizione collegandosi al sito del Comune, portale servizi a domanda individuale. Sono valide le credenziali già in possesso per il servizio mensa e trasporto comunale, mentre coloro che non possiedono le credenziali dovranno richiederle on line. AL momento dell’iscrizione il sistema richiede l’attestazione Isee, la denominazione dell’istituto scolastico frequentato, un documento di riconoscimento e il codice iban per l’accredito del contributo.

Fonte: Ufficio Stampa