Pacchetto scuola Certaldo, al via le domande

Sono aperti da oggi e fino al 26 giugno 2020 i termini per presentare le domande per il cosiddetto “Pacchetto Scuola 2020/2021”. Il bando è riservato agli studenti che nel prossimo anno scolastico frequenteranno le scuole secondarie di I e di II grado (medie e superiori), residenti nel Comune di Certaldo, con un ISEE in corso di validità non superiore a € 15.748,78.

I documenti per accedere al beneficio sono stati messi sul sito del Comune di Certaldo www.comune.certaldo.fi.it nella sezione “eventi della vita-studiare-borse di studio”.

Si tratta di un aiuto concreto alle famiglie che si trovano in condizione di difficoltà economica, con contributi validi per l’acquisto libri di testo, materiale didattico, servizi scolastici come abbonamenti per autobus e treni, partecipazione a gite, ecc..

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa