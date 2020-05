Pacchetto Scuola, incentivi economici per il diritto allo studio anche a Pontassieve

Pubblicato il bando per l’assegnazione di incentivi economici individuali per il sostegno al diritto allo studio per l’anno scolastico 2020/2021. Un sostegno da utilizzare per acquisto di libri di testo, materiale didattico e servizi scolastici.

Il contributo può essere richiesto per studenti residenti a Pontassieve che frequenteranno nel prossimo anno scolastico 2020/2021 le Scuole Secondarie di primo e di secondo grado o un percorso di Istruzione e Formazione Professionale – IeFP – presso una scuola secondaria di secondo grado o una agenzia formativa accreditata. I beneficiari non devono avere più di 20 anni alla scadenza del bando, (questo requisito non si applica agli studenti diversamente abili con handicap riconosciuto ai sensi art. 3 c. 3 L. 104/92 o invalidità non inferiore al 66%) e con ISEE/ISEE minori non superiore a € 15.748,78

Le domande possono essere presentate da lunedì 18 maggio fino al 30 giugno.

La domanda – presente su sito in formato pdf editabile - dovrà essere presentata dal genitore se lo studente/studentessa è minorenne o dallo studente/studentessa stesso se maggiorenne.

Le domande degli studenti residenti nel comune di Pontassieve dovranno essere inviate per posta elettronica dal 18 maggio al 30 giugno 2020 al seguente indirizzo dedicato pacchettoscuola@comune.pontassieve.fi.it corredate di copia di documento di identità del richiedente

Al richiedente verrà comunicato per posta elettronica il numero di protocollo assegnato alla domanda

In alternativa la domanda può essere inviata mediante posta raccomandata al Comune di Pontassieve (Via Tanzini 30 50065 Pontassieve) o per PEC all’indirizzo comune.pontassieve@postacert.toscana.it

Per qualsiasi comunicazione, per informazioni o assistenza rivolgersi a servizi.scolastici@comune.pontassieve.fi.it o al numero 055/8360267 in orario di ufficio

Fonte: Comune di Pontassieve - Ufficio Stampa