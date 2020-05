Pronto a riaprire in sicurezza il centro commerciale 'I Gigli': le novità

Il Centro Commerciale I GIGLI scalda i motori per la ripartenza con una serie di novità in arrivo. Completamente sanificato secondo i più moderni ed efficaci sistemi presenti sul mercato, i visitatori potranno muoversi in sicurezza all’interno del Centro Commerciale, rispettando le normative previste dal DPCM e quindi indossando la mascherina e mantenendo la distanza sociale, per raggiungere i punti vendita preferiti. Ad accoglierli, i visitatori troveranno alcune novità che si potranno già “respirare”: infatti grazie ad uno specifico e innovativo intervento sui sistemi degli impianti di areazione, l’ariapresente all’interno della Galleria sarà qualitativamente come quella esterna, nel rispetto delle indicazione dell’ISS, sarà garantito un ricambio generale dell’aria indoor almeno pari a3,5 volte ogni ora di apertura.

I visitatori troveranno anche gli ingressi debitamente sezionati: una parte per l’ingresso e l’altra per l’uscita, oltre ad un percorso con indicazioni calpestabili e una serie di cartelli informativi sul corretto comportamento da mantenere in Galleria. Non mancheranno distributori di gel igienizzanti collocati nei punti strategici e di maggior passaggio come l’ingresso del Centro Commerciale ed i servizi igienici. Sarà presente anche il personale di accoglienza a disposizione per ogni necessità, pronto a fornire le corrette informazioni. Mentre continueranno i lavori, in totale sicurezza, all’interno dei cantieri presenti per offrire a breve ulteriori novità ai visitatori, il servizio di pulizia dei punti decretati più “delicati”, come gli ascensori, le scale mobili e le toilette/nursery, è stato ulteriormente rafforzato in termini di frequenza, per rendere ancora più confortevole e sicure le visite al Centro Commerciale. In un momento così delicato, il Centro Commerciale non si è ovviamente mai fermato e stupirà i suoi visitatori con una new entry nel settore del gusto “made in Firenze” che ha recentemente siglato con la Proprietà Eurocommercial Properties Italia un accordo commerciale; arriva infatti al Centro Commerciale I GIGLI l’Antico Vinaio, che non ha bisogno di ulteriori presentazioni in termini di notorietà e qualità.

“Compatibilmente con le prescrizioni dei vari Decreti Ministeriali – dichiara Alessandro Tani, Asset Manager di Eurocommercial Properties Italia - i cantieri per la ristrutturazione del centro commerciale sono proseguiti con determinazione e con lo scopo per la Proprietà di introdurre ai Gigli nuovi importanti marchi, alcuni dei quali per la prima volta in Toscana altri per la prima volta in un centro commerciale. E’ un privilegio per noi salutare l’ingresso dell’Antico Vinaio, che entra a far parte della nutrita famiglia di ristoratori toscani a I Gigli, un modo per personalizzare al meglio l’offerta e renderla attraente, oltre a far conoscere ulteriormente la tradizione e la qualità del cibo nostrano ai nostri clienti”.

“Sono super emozionato e onorato di entrare a far parte con il mio brand in uno dei centri commerciali più importanti d’Italia. - dichiara Tommaso Mazzanti titolare di Antico Vinaio - Dopo le avventure di New York e Los Angeles e l’apertura di Milano questo è il primo locale dell’Antico Vinaio a Firenze fuori dallo store ufficiale del centro storico in Via De Neri . È una nuova sfida per me e per la mia famiglia e non vediamo l’ora di iniziare con tantissima soddisfazione! Se penso a quante volte l’ho frequentato da cliente, tra poco potrò dire: ci sono anche io!”

CARATTERISTICHE DEL CENTRO

Data di apertura: 29 Maggio 1997 GLA: 68.341,82 m2

Tipologia del

centro: centro regionale Numero di livelli: 2

Parcheggio su 2 livelli: gratuito, all'aperto

Posti auto totali:

5.000

Servizi nursery e facilitazioni per i disabili

Il Centro

Commerciale I GIGLI si trova nel Comune di Campi Bisenzio, in provincia

di Firenze, a circa metà strada tra il Capoluogo e Prato.

Oltre 19 milioni di visitatori nell'anno 2019

SVILUPPO E GESTIONE

Proprietà Galleria: Immobiliare 2011 S.r.l. presso

Eurocommercial Properties Italia S.r.l.

Proprietà Ipermercato:

Immobiliare 2011 S.r.l. presso Eurocommercial Properties Italia

S.r.l

Progettazione: Arch. Adolfo Natalini

Commercializzazione: Savills

Italia S.r.l.

Gestione: Savills Italia S.r.l.

Direttore: Antonino

D’Agostino

Coordinatore Marketing: Yashar Deljoye Sabeti

ATTIVITA’ COMMERCIALI

Totale esercizi commerciali: 134

Ipermercato Panorama

16 Attività

trainanti fra le quali: Primark, Apple, MediaWorld, Leroy Merlin, Zara,

Bershka, Coin, OVS, Game 7 Athletics, H&M, Piazza Italia, Hollister,

Toys Center. 16 fra ristoranti e bar fra i quali: Ai Banchi del Mercato

Centrale, KFC, Mc Donald’s, Kalamaro Piadinaro, Old Wild West, Dispensa

Emilia, Fratelli la Bufala, America Graffiti, Mr. Wu.

Food court con 350

posti a sedere.

Fonte: I Gigli