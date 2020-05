Secondo weekend per il 'ristorante sospeso' a Vicchio

Entra nella sua seconda settimana l’iniziativa “Ristorante Sospeso”, la proposta di nove ristoratori vicchiesi tesa a sostenere situazioni di difficoltà mediante donazione di parte delle pietanze preparate, opportunità offerta anche ai clienti come a tutti coloro che volessero aderire a questa iniziativa per incrementare il numero delle famiglie coinvolte.

In questa settimana le pietanze offerte dai nove ristoratori sono state 110, a cui si sono sommate quelle offerte dai privati cittadini.

“Una comunità è tale quando possiede un grande cuore, come è avvenuto in questa iniziativa che vede protagonisti nove ristoratori ed al quale abbiamo dato come comune il patrocinio”. Così l’assessore Sandra Pieri che ha poi continuato. “E’ stato davvero un piacere collaborare nella realizzazione di questo progetto, che diventa un'altra importante pedina nel tessuto di sostegno e collaborazione che l'Amministrazione Comunale ha implementato dall'inizio di questa emergenza. Un ringraziamento va ai ristoratori – che in questa fase offriranno settimanalmente 110 pasti – ed a tutti i privati che hanno sostenuto e condiviso questo progetto. Un grazie speciale alla consigliera Sabrina Landi ed alle assistenti sociali del comune di Vicchio per la concreta e positiva collaborazione”.

Partecipano:

Antica Porta di Levante

L’amante di Dioniso

La Bottega di Sghio

Il Caldetino

La Casa del prosciutto

La Casa Matta

Mattagnano

Miseria e Nobiltà

Montelleri di Donato

tutti raggiungibili telefonicamente

Fonte: Comune di Vicchio - Ufficio Stampa