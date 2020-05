Sostegno economico ai comuni toscani, Casucci (Lega): "Approvata mozione all'unanimità"

“E’ stato approvato all’unanimità, dal Consiglio regionale, l’ordine del giorno, di cui sono stato primo firmatario e illustratore in aula, per il sostegno economico, da parte della Regione, ai comuni toscani. Proprio i comuni dovranno essere i protagonisti nella fase della ripartenza. La Giunta regionale deve esercitare tutte le pressioni possibili sul Governo nazionale perché, finalmente, si arrivi allo sblocco dei fondi vincolati e accantonati già di competenza della Regione Toscana –dichiara il Consigliere regionale Marco Casucci (Lega)- Si tratta di 700 milioni di euro di fondi vincolati e 400 milioni di fondi accantonati. Per la Lega l’autonomia è un valore e uno strumento per amministrare in modo migliore. Ritengo che, prima di procedere ad ulteriori accensioni di mutui per provvedere ai propri investimenti, la Regione debba tornare ad avere la disponibilità delle risorse già dei toscani. In questo modo la Regione potrebbe essere davvero di aiuto agli enti locali così da ridurre tasse e tariffe locali per famiglie ed imprese messe in ginocchio dall’emergenza Covid”.