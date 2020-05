Sul sito comunale di Pescia i moduli per ampliare gratis gli spazi esterni di vendita

Come annunciato, l’amministrazione comunale di Pescia intende offrire l’opportunità agli esercizi commerciali che somministrano alimenti e bevande di richiedere spazi esterni gratuiti.

Per questo motivo l’assessore allo sviluppo economico del comune di Pescia Annalena Gliori, d’intesa con il sindaco Oreste Giurlani, ha scritto a tutte le attività per informarle ulteriormente di questa possibilità e ricordare che sul sito del comune di Pescia all'indirizzo http://www.comune.pescia.pt.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9638 , è presente il modulo da compilare ed inviare entro il 21 Maggio.

“Come ha già detto anche il sindaco Giurlani, si tratta di uno strumento che mettiamo a disposizione degli esercenti per supplire parzialmente alla riduzione dei posti all'interno di locali come ristoranti e bar- dice Annalena Gliori-. Ci sono le istruzioni per compilarlo, credo risultino piuttosto semplici. In ogni caso siamo a disposizione per ogni spiegazione al riguardo. La nostra città ha molti spazi che sembrano concepiti proprio per questo e se tali ampliamenti non risultano problematici per la viabilità o altre situazioni particolari, cerchiamo di incentivarli”.

Intanto, nell’ultima seduta del consiglio comunale, sono stati approvati alcuni provvedimenti riguardanti le tassazioni locali. Sono sospesi almeno fino al 31 luglio prossimi i pagamenti delle rate della imposta comunale di pubblicità, la cosap permanente e quella degli ambulanti, le rate degli asili nido, mensa e trasporti scolastici. L’amministrazione comunale valuterà successivamente come procedere in seguito, pur stabilendo già da adesso che non saranno applicate nessuna sanzione e nessun interesse sui pagamenti sospesi.

Fonte: Comune di Pescia - Ufficio Stampa