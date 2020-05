Torselli (FdI) contro Rossi: "Nessuna direttiva a 48 ore dalla riapertura, inaccettabile"

“L’atteggiamento del governatore Rossi è a dir poco imbarazzante. I commercianti, gli artigiani e gli ambulanti della Toscana hanno già pagato caro sulla loro pelle il danno causato dal lockdown, l’umiliazione alla quale li sta sottoponendo il peggior governatore della storia della regione è inaccettabile”. Così Francesco Torselli, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia.

“A meno di 48 ore lavorative dalla ipotetica riapertura - spiega Torselli - i nostri commercianti non sanno ancora se e come potranno lavorare lunedì mattina. Molti di loro hanno già speso soldi per mettere in sicurezza i loro locali, ma ad oggi non sanno se le misure adottate saranno adeguate, sufficienti o meno per ottenere il permesso di riaprire! Ma vi pare normale? E Rossi che fa? Gioca a scaricabarile con il governo nazionale, dimenticandosi che il governo è sorretto dal partito al quale è iscritto: alzi il telefono, chiami il Ministro e si faccia dare le risposte che gli mancano per fornire informazioni certe e puntuali ai commercianti toscani!"

