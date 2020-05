Unioncamere Toscana: percorso di formazione online per le imprese sull’Economia Circolare

L’emergenza sanitaria Covid-19 sta mettendo a dura prova l’intero tessuto economico europeo, ma rappresenta allo stesso tempo un’occasione per riflettere sui punti deboli dell’economia lineare. Nel 2020 l’Unione Europea ha adottato un nuovo piano d'azione per l'economia circolare, uno dei pilastri del Green Deal europeo, il nuovo programma per la crescita sostenibile in Europa. Nuovi strumenti finanziari e nuove risorse economiche saranno messi a disposizione delle imprese per sostenerle in questa fase di transizione, con la consapevolezza che la circolarità non è solo uno strumento utile per garantire la sostenibilità ambientale del sistema economico europeo, ma anche un mezzo per accrescere la competitività delle imprese e generare ricchezza e lavoro.

Per supportare le imprese toscane ad orientarsi in questo scenario in rapida trasformazione, Unioncamere Toscana, in collaborazione con la Fondazione ISI e le Camere di Commercio di Lucca, Maremma e Tirreno, Massa, Pisa, Pistoia e Prato, ha organizzato un percorso di formazione gratuito sull’economia circolare, dedicato alle imprese di tutti i settori. Il percorso di formazione si inserisce all’interno di una serie di iniziative di Unioncamere Toscana e del sistema delle Camere di Commercio toscane finalizzate ad accrescere le competenze delle imprese sui temi della sostenibilità ambientale e della green economy, sempre più strategici per ogni settore economico.

Il percorso formativo prevede quattro moduli online, erogati da docenti dell’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Ogni modulo accompagnerà le imprese con la presentazione di casi concreti di piccole e medie imprese che hanno implementato con successo pratiche circolari nella propria realtà aziendale, fornendo ai partecipanti degli strumenti per comprendere benefici e opportunità dell’economia circolare.

Questo il calendario dei quattro appuntamenti:

· Giovedì 21 maggio ore 16:00 - Economia Circolare: Ragioni e Benefici

· Giovedì 28 maggio ore 16:00 - La Simbiosi Industriale: Realizzare l'Economia Circolare

· Giovedì 4 giugno ore 16:00 - Green Marketing: Come comunicare la Circolarità

· Giovedì 11 giugno ore 16:00 - Covid-19 ed Economia Circolare: Opportunità e Soluzioni

Per maggiori informazioni sul percorso formativo e sulle modalità di iscrizione sono a disposizione gli Uffici delle Camere di Commercio territoriali e della Fondazione ISI (mail: info@fondazioneisi.org).

Fonte: Unioncamere Toscana