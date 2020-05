Anziana parla di notte nel reparto dell'ospedale, un altro ricoverato la colpisce violentemente con la flebo

Parlava a voce alta nel dormiveglia, tanto è bastato perché all'ospedale Lotti di Pontedera si sfiorasse la tragedia. Un paziente di 48 anni, ricoverato nel reparto di Medicina per una grave patologia, con problemi di alcool e droga, avrebbe aggredito una signora di 81 anni presente nello stesso reparto, in un'altra stanza non troppo vicina a quella del 48enne. È accaduto di notte, intorno alle ore 1. La donna, da quanto si apprende, lo avrebbe 'infastidito' perché parlava a voce alta, così l'omo ha imbracciato la flebo e ha iniziato a colpirla con violenza. L'anziana ha riportato un grave trauma cranico con emorragia, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. A darne notizia è La Nazione.

Immediato l'intervento del personale che ha richiesto anche l'intervento dei carabinieri data l'agitazione mostrata dall'uomo. È stato trasferito nel reparto di psichiatria dell’ospedale di Cisanello. Per lui è scattata una denuncia per lesioni personali.