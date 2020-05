Biblioteca, Archivio storico, MUVE, Museo della Collegiata e il Paleontologico pronti a riaprire al pubblico: si attendono le disposizioni

La biblioteca comunale ‘Renato Fucini’, l’Archivio storico, il Museo del Vetro, il Museo della Collegiata e il Museo Paleontologico di Empoli sono pronti a riaprire al pubblico. Le strutture culturali del Comune di Empoli aspettano le disposizioni di legge che autorizzino la riapertura.

«Non siamo stati con le mani in mano in questo lungo periodo di chiusura dei nostri servizi culturali – dice l’assessore alla cultura Giulia Terreni –, infatti durante la quarantena oltre a offrire un gran numero di iniziative on-line, la biblioteca comunale, l’archivio storico e i nostri musei cittadini, sono stati predisposti logisticamente e attrezzati per riaprire al pubblico in tutta sicurezza. Non è stato un lavoro semplice riorganizzare servizi complessi come quello della Biblioteca comunale, ma ci siamo riusciti. Ora siamo pronti! Aspettiamo una disposizione di legge che ci autorizzi a farlo e accoglieremo nuovamente e con gioia i cittadini nelle nostre strutture culturali. La cultura non ha paura».

Dopo molte settimane di chiusura la biblioteca di Empoli è pronta per riaprire al pubblico, ma sarà un’apertura limitata nell’utilizzo degli spazi e dei servizi, con nuovi orari e modalità d’accesso, per garantire la massima sicurezza a tutti gli utenti e al personale in servizio.

Sarà necessaria la massima collaborazione degli utenti nel rispetto delle regole e delle disposizioni qui sotto indicate e che verranno comunicate agli utenti dai bibliotecari.

Alla riapertura sarà quindi attivo il servizio di prestito e restituzione in sede, mentre restano chiusi gli altri servizi: prestito interbibliotecario, consultazione di libri, giornali e riviste, utilizzo delle sale studio, sale pc, utilizzo del wi-fi.

La sezione ragazzi sarà chiusa al pubblico e non sarà possibile l’accesso agli scaffali: sarà il personale bibliotecario a prendere dagli scaffali i documenti richiesti dagli utenti.

Rimarrà attivo il servizio di prestito a domicilio all’interno del territorio del Comune di Empoli.

Anche l’Archivio storico di Via Torricelli è pronto per una prima fase di riapertura al pubblico, anche se solo su prenotazione preventiva.

Il Museo del Vetro, il Museo della Collegiata e quello Paleontologico sono attrezzati per riaprire, ma la data di riapertura sarà concordata con gli altri musei del Sistema Museale MUDEV, Museo Diffuso Empolese Valdelsa.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa