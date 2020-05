Buongiorno Ceramica on line, Borgo San Lorenzo racconta la sua storia su Youtube

Un viaggio tra le 46 Città della Ceramica, una staffetta virtuale tra vie e laboratori, tra musei e pezzi unici. Oggi 16 e domani 17 maggio si terrà Buongiorno Ceramica e Borgo San Lorenzo sarà presente con la forza della sua tradizione.

L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo ha portato a ripensare questo festival diffuso senza fermarsi ma scegliendo uno spazio diverso, quello digitale.

Sarà proposta una programmazione online con video dei nostri laboratori, pezzi di storia ed un percorso in 3D del Museo Chini.

Attraverso la rete racconteremo la passione degli artisti che chiusi nei loro laboratori, nei loro studi hanno proseguito l'attività, guardando al domani.

Buongiorno Ceramica sarà di nuovo il momento della festa, della partecipazione, a distanza, di tutti, attraverso un tour ideale che si potrà assaporare in questi due giorni sul canale Youtube di Buongiorno Ceramica.

Link: https://www.youtube.com/channel/UCXHaaCS-ps26S7QT_RP3bYA/videos

Saranno 10 i video presentati per illustrare la tradizione della Ceramica a Borgo a San Lorenzo. Dall'Itineraio Liberty, un viaggio tra le tracce di questo stile architettonico e decorativo, ai laboratori attivati e promossi dai nostri ceramisti, la storia della Manifattura, le immagini delle nostre manifestazioni e non ultimo un bellissimo giro in 3D nel nopstro. Museo Chini.

Un tentativo di far vivere la storia che ci rappresenza e che ancora oggi porta Borgo San Lorenzo nel mondo.

Quest’anno anche un altro evento online al quali tutti possono partecipare postando direttamente foto con singoli oggetti, persone, artigiani, artisti, utilizzando gli hashtag #buongiornoceramica e #selfieceramico.

Fonte: Comune di Borgo San Lorenzo - Ufficio Stampa