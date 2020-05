Fdi-Centrodestra per Empoli: "Sant’Andrea d’Oro a chi ha combattuto il Coronavirus"

Il periodo più critico della pandemia sembra ormai alle spalle, alle Istituzioni il compito di ricostruire un tessuto sociale ed economico fortemente provato.

“Come Fratelli d’Italia - Centrodestra per Empoli abbiamo lanciato il nostro pacchetto di proposte, serie e realizzabili, ma crediamo che sia importante riconoscere una benemerenza a tutti coloro che si sono spesi in trincea contro il Coronavirus.” - così Andrea Poggianti, Capogruppo Fratelli d’Italia - Centrodestra per Empoli.

“Non solo i medici, ma tutti gli infermieri, gli operatori sanitari, i farmacisti, le associazioni di volontariato, le Forze dell’Ordine e tutti gli esercenti pubblici essenziali si sono meritati sul campo i crediti per il riconoscimento del Sant’Andrea d’Oro 2020.” - così Simona Di Rosa, Vice - Capogruppo Fratelli d’Italia - Centrodestra per Empoli.

“Questo chiediamo di assegnare con un atto di indirizzo a Sindaco e Giunta, in quanto la massima onorificenza empolese meglio si attaglia ad una così vasta pletora di persone, empolesi e non, le quali diversamente non potrebbero essere incoronate con lo strumento individuale e disciplinato da legge nazionale della cittadinanza onoraria.” - afferma Federico Pavese, Consigliere Comunale Fratelli d’Italia - Centrodestra per Empoli.

Nella mozione - concludono Poggianti, Pavese e Di Rosa- chiederemo altresì che il Comune impegni il Governo nazionale ad elargire gratificazioni economiche, strutture idonee e mezzi sufficienti a tutti coloro che svolgono un servizio di pubblica utilità.

Fratelli d'Italia - Centrodestra per Empoli