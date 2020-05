Colpo da 5mila euro al discount di Castelfiorentino: ladri fuggono via

Colpo al discount DPiù di via Ciurini a Castelfiorentino nella notte tra giovedì e venerdì. A darne notizia è il quotidiano La Nazione. Da quanto si apprende ignoti sarebbero entrati in un capannone adiacente, poi avrebbero fatto un buco nella parete per accedere all'ufficio trovandosi direttamente di fronte ad una cassaforte. Con un flessibile sono riusciti a 'tagliarla' e portare via i 5mila euro contenuti. L'allarme non sarebbe scattato, mentre non ci sarebbero telecamere di videosorveglianza del negozio. Sul posto i carabinieri di Empoli che indagano sulla vicenda.