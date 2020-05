Coronavirus fase 2, lunedì riaprono i parcheggi per scooter in via dell’Anguillara e via del Parione

Con la prevista ripresa delle attività in centro nell’ambito della fase 2 dell’emergenza sanitaria Covid-19, da lunedì 18 maggio riapriranno i parcheggi gestiti da SAS per scooter di via del Parione angolo via del Parioncino e via dell’Anguillara numeri civici 45r e 47r. Confermate sia gli orari di apertura (tutti i giorni festivi compresi dalle 6.30 alle 21) che la tariffa d’ingresso (1 euro). Per ulteriori informazioni: URP SAS da lunedì a venerdì in orario 8-17.30, tel. 055.40401, fax 055.4040253, e-mail scrivi@serviziallastrada.it .

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa