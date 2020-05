Coronavirus, importante donazione della principessa HH Sheikha Fatma bint Mubarak per gli anziani di Montedomini

Al fianco degli anziani positivi al Coronavirus si è schierata anche la principessa HH Sheikha Fatma bint Mubarak, che ha fatto una importante donazione all’Asp Firenze Montedomini, dove è stata realizzata la prima struttura di cure intermedie per gli anziani delle Rsa positivi al Covid-19. La principessa HH Sheikha Fatma bint Mubarak ha devoluto alla storica istituzione cittadina per la cura e l’assistenza degli anziani un importante contributo attraverso la raccolta fondi istituita dall'associazione Aiwa onlus, Arab Italian Women Association (http://aiwaonlus.org/chi-siamo/).

L’associazione, nata nel 2002 da un movimento di donne toscane dopo i tragici eventi dell’11 settembre che coinvolge professioniste italiane e consorti di ambasciatori e diplomatici arabi in Italia, ha accolto la richiesta lanciata dal Comune di Firenze e dalla Fondazione Montedomini per l'acquisto di materiale necessario a garantire l’assistenza agli anziani positivi al Covid-19 che, una volta dimessi dall’ospedale, non hanno possibilità di essere seguiti presso la struttura dove sono ospiti.

Nel reparto di cure intermedie di Montedomini vengono ospitati anziani in condizioni di stabilità clinica, ma con bisogni assistenziali per i quali è necessario un periodo di continuità di cure in un ambiente protetto con assistenza infermieristica costante.

“Siamo grati alla principessa HH Sheikha Fatma bint Mubarak - ha detto l’assessore a Welfare Andrea Vannucci - per l’importante donazione che ha fatto per i nostri anziani malati e per la struttura di cure intermedie di Montedomini, che sta svolgendo un lavoro straordinario al fianco dei nostri anziani”. “La sua donazione per gli anziani fiorentini e per la struttura di via dei Malcontenti è la dimostrazione che non ci sono confini e barriere nella lotta al Coronavirus - ha continuato l’assessore -, dove tutto il mondo e tutte le culture sono coinvolte. È insieme che si sconfigge il Covid-19. Grazie anche all'associazione Aiwa onlus per aver lanciato la raccolta fondi per sostenere Montedomini, che è schierata in prima fila per aiutare gli anziani che hanno contratto il virus e che hanno bisogno di assistenza una volta che escono dall’ospedale”.

“Siamo entusiasti per questo gesto di fratellanza a sostegno dei nostri anziani - dichiara il presidente dell’Asp Firenze Montedomini Luigi Paccosi - per affrontare la difficile emergenza Covid-19. L’impegno a ridurre le sofferenze avvicina i popoli e li unisce nella via della gratuità e dell’aiuto verso le persone fragili”. Prossimamente sarà organizzata una consegna simbolica dell'assegno alla presenza di alcuni rappresentanti dell’associazione AIWA onlus, dell’assessore a Welfare Andrea Vannucci e del presidente dell’Asp Firenze Montedomini Luigi Paccosi.

Il reparto di cure intermedie Covid-19 è divenuto operativo a fine marzo, in locali di 1.200 mq messi a disposizione dall’Asp Firenze Montedomini: un’ala recentemente ristrutturata, rapidamente e accuratamente trasformata per l’assistenza e le cure ad un totale di 34 anziani positivi.

La raccolta fondi di AIWA onlus per Montedomini, nel dettaglio, mira all’acquisto del seguente materiali specialistico: un carrello e/o attrezzatura equivalente per la gestione dell'emergenza; un defibrillatore; una unità di ventilazione manuale; un carrello per la gestione terapia; un carrello per la gestione delle medicazioni con eventuale strumentario chirurgico; quattro attrezzature per la mobilizzazione/mobilità (MMP/MMC) compresi gli ausili tecnici per la mobilità (deambulatori) e trasporto dei pazienti; un aspiratore per bronco aspirazione; un elettrocardiografo; un ecografo; uno strumento per emogasanalisi; 3/4 termometri scanner; due apparecchi per saturimetria trans-cutanea; due sfigmomanometri; due fonendoscopi e presidi antidecubito e DPI.

Per ulteriori informazioni sulla raccolta fondi organizzata da AIWA onlus per Montedomini cliccare su www.gofundme.com/f/covid19-aiuti-agli-anziani-positivi-Firenze.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa