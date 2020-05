Draghi e Ranieri (FdI): "Inconcepibile il finanziamento di migliaia di euro per iniziative Lgbt"

“Il copione lo conosciamo bene: si inserisce perfettamente nel contesto del ‘marxismo culturale’, che ha sostituito la ‘lotta di classe’ con la ‘difesa delle minoranze’, imponendo le teorie gender per decostruire la famiglia naturale e l’equilibrio complementare tra uomo e donna. Una profonda opera di sradicamento, attuata con il pretesto della ‘lotta alle discriminazioni’ e al ‘patriarcato’” proseguono i due esponenti del centrodestra.

“In un momento drammatico per l’Italia, è inconcepibile che, ogni anno, vengano elargiti - da parte della Regione e del Comune - decine di migliaia di euro per finanziare iniziative simili. La sola discriminazione che ci viene in mente, è quella nei confronti dei tanti cittadini in seria difficoltà che abbisognerebbero di quei fondi per questioni più serie” concludono Draghi e Ranieri.