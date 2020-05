Giornata Internazionale contro l'omofobia, il Pd risponde a Fdi: "Chi diffonde notizie false inquina la democrazia"

Il consigliere Ranieri è vicepresidente della commissione cultura del Quartiere 5 ed in quanto tale doveva sapere della gratuità dell'iniziativa o almeno avrebbe dovuto informarsi. Perciò delle due l'una: o ha agito in malafede o in modo superficiale. In entrambi i casi, non è un comportamento serio. Lo stesso dicasi per il consigliere Draghi che ha urlato "vergogna" per le migliaia di euro spese per l'iniziativa - in realtà gratuita -, senza aver prima verificato le informazioni che stava diffondendo".

Armentano, Albanese e Perini infine concludono ricordando che "chi diffonde notizie false inquina la democrazia e non rende alcun servizio ai cittadini che a buon diritto lo hanno votato".