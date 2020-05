Gli studenti del Ferraris e Brunelleschi in gara al CIMP con un corto realizzato durante il lockdown: ecco come sostenerli

Gli studenti del Laboratorio Teatrale dell’I.I.S. “Ferraris – Brunelleschi” di Empoli sono in gara al CIMP - Concorso Internazionale Musicale "Città di Pesaro" con il cortometraggio ‘Per la libertà dei nostri figli’.

Il video è stato realizzato "a distanza" durante il periodo di lock-down per ricordare la Festa della Liberazione, della Resistenza e dei Partigiani, ma anche per celebrare la Conoscenza, la Cultura, e l’Informazione, che ci danno gli strumenti per la “strada della libertà”. Il filmato si ispira al testo di Italo Calvino “Il sentiero dei nidi di ragno”, con l’intento di non dimenticare il passato e proiettarci verso un futuro migliore.

È possibile sostenere gli studenti votando su Facebook il loro lavoro mettendo “Mi piace” al link di seguito:

https://www.facebook.com/243931443864/posts/10157456168793865/?d=w

Il Laboratorio Teatrale ringrazia anticipatamente tutti coloro che li sosterranno.

Fonte: Istituto Superiore 'G.Ferraris-F.Brunelleschi"