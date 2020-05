Grazie a te, la nuova canzone di Ezio Accurso e Guicciardo Del Rosso per il personale sanitario

Dall'Empolese Valdelsa l'iniziativa benefica del cantautore Ezio Accurso e l'operatore sanitario del 118 Guicciardo Del Rosso, per ringraziare la dedizione di tutto il personale dei presidi ospedalieri e sanitari, dottori, infermieri e i volontari delle associazioni vicini ai cittadini.

Abbiamo chiesto a Ezio come nasce questa iniziativa

"In questa epoca di pandemia mondiale, vista la costante dedizione degli operatori per il rischio cui sono esposti, c’è un pensiero che accomuna la cittadinanza, tutti quanti sentiamo forte il desiderio di raggiungerli e poterli ringraziare. Da sempre, ma oggi ancora di più, sono per noi come un'àncora di salvezza che ci sostiene nei momenti di difficoltà, per questo ho sentito di comporre una canzone dal titolo Grazie a te a loro dedicata.



Perché Guicciardo Del Rosso ti affianca in questa iniziativa sociale ?

Conosco Guicciardo da tempo per una canzone a lui vicina che scrissi anni fa, i suoi apprezzamenti mi hanno sempre incoraggiato in modo particolare perché è una persona sensibile. Come cantautore quando compongo una canzone ho sempre bisogno di fare un riscontro, un primo ascolto per costatare se il contenuto del brano trasmette ciò che intendevo dire e visto che Guicciardo è anche un operatore sanitario, ho inviato lui in forma riservata la versione demo per un primo ascolto.

Allora chiediamo anche a Guicciardo che impressione ha avuto di questo brano

La canzone che ho ricevuto da Ezio è stupenda, da subito mi ha profondamente colpito, pur essendo una versione demo è riuscito a scuotermi dentro, perché per ringraziarci non ha usato parole che ultimamente sentiamo ripetere in come fossero un formato standard, ma mi sono arrivati concetti semplici nuovi e diretti.

Di chi è stata l’idea di questa iniziativa ?

Guicciardo: "Ho chiesto a Ezio di fare qualcosa per dare questo bellissimo messaggio musicale di ringraziamento ai miei colleghi, da subito si è reso disponibile proponendomi di realizzare un video musicale e di aiutarlo in una raccolta di immagini fotografiche".

Cosa intendete fare con questo video musicale Grazie a te?

Visto che ognuno di noi ha sviluppato progetti sociali diversi e l’appartenenza nella zona dell'Empolese Valdelsa ci accomuna, abbiamo pensato di fare qualcosa assieme per il nostro territorio, regalare un video musicale per lasciare una traccia indelebile in questa epoca particolare.

Le persone i giovani hanno bisogno di riconoscimenti e riconoscersi in testimonianze positive, noi due l’abbiamo percepito e sentito in prima persona tutto questo, ecco perchè anche senza il sostegno di avrebbe potuto, abbiamo comunque messo anima e corpo per materializzare l’iniziativa. Crediamo nel valore che l’essere umano apporta su questa terra, negli ospedali e nei paesi. Per questo l'iniziativa è per noi una testimonianza di orgoglio, che nasce e parte dal nostro territorio per andare a rendere omaggio ai nostri operatori sanitari e volontari ma raggiunge anche tutti gli altri della Toscana e d’Italia.