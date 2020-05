Rilancio e aperture negozi, spostamenti e test sierologici: il punto 'social' del sindaco Falorni

“Continuerò a lavorare perché Castelfiorentino possa attrarre imprese, investimenti. Credo nello sviluppo e nella crescita, perché solo attraverso quest’ultima (e non grazie alla cosidetta “decrescita felice”) possiamo creare le condizioni di un maggior benessere per tutti. I progetti che abbiamo avviato stanno andando avanti, e spero di potervi dare alcune novità nelle prossime settimane”.

Con queste parole il Sindaco, Alessio Falorni, è intervenuto ieri sera nel corso della sua diretta “social”, una giornata caratterizzata peraltro da un’importante manifestazione tenuta a Castelfiorentino da commercianti, artigiani, operatori del settore turistico, associazioni di categoria e di volontariato, pienamente condivisa nei contenuti dall’Amministrazione Comunale (erano presenti alla manifestazione il Sindaco e l’Assessore al Commercio, Simone Bruchi)

Nel corso della diretta sono state affrontate diverse questioni. Esaminiamole nel dettaglio.

Manifestazione e richieste commercianti/artigiani – Il Sindaco, che ha condiviso il documento delle dieci proposte per Castelfiorentino elaborato dagli operatori commerciali, artigianali e del turismo presenti alla manifestazione, non si è sottratto al tema delle richieste al Comune, precisando che le risorse già stanziate per ridurre drasticamente la Cosap (eliminata dal Governo) saranno utilizzate per altre misure a beneficio delle medesime categorie. E’ inoltre tornato sulla questione del difficile equilibrio tra entrate e uscite del bilancio comunale, evidenziando che ulteriori contributi sono condizionati a una riduzione dei servizi, alcuni dei quali comportano costi elevati (è stato portato ad esempio il costo dello smaltimento dei rifiuti)

Comprate a Castelfiorentino! Il Sindaco ha ricordato che molte attività economiche e commerciali, una volta terminata l’emergenza, dipenderanno anche dai nostri comportamenti. Ha invitato pertanto i cittadini a privilegiare Castelfiorentino nei propri acquisti, nelle scelte individuali. Ha colto l’occasione per ricordare che Castelfiorentino ha registrato negli ultimi sei anni una crescita costante nelle presenze turistiche ed è stata recentemente riconosciuta come il 39° luogo più bello della Toscana. Abbiamo dunque tutte le carte in regola per poter ripartire

Opere pubbliche e investimenti sul territorio– La procedura di appalto sull’Ospedale dovrebbe riprendere la prossima settimana. Stiamo discutendo inoltre con i gruppi industriali interessati all’investimento sulla ex Montecatini. Proseguono inoltre i lavori per l’apertura del panificio a San Matteo (doveva aprire a luglio) sul quale ci sono stati dei ritardi; anche questo, tuttavia, dovrebbe avvenire nel giro di pochi mesi.

Decreto Rilancio – Sono stati stanziati 55 miliardi per sostenere famiglie e imprese. Vi daremo i dettagli nei prossimi giorni.

Centri estivi – Sono arrivati circa 10.000 euro dalla Regione Toscana per la riapertura dei Centri estivi, di cui vi daremo maggiori dettagli una volta definito il programma.

Spostamenti – Da alcune indiscrezioni, sembra che dal 18 maggio gli spostamenti saranno consentiti senza autocertificazione all’interno del territorio regionale. Dal 3 giugno lo saranno tra quelle regioni che hanno un rischio epidemiologico più o meno equivalente . Attendiamo tuttavia una risposta definitiva su questo punto.

Gestione casi positivi al test sierologico –Una ordinanza della Regione Toscana emanata oggi detta tempi certi per affrontare i casi di positività al test sierologico. Il Medico di Medicina Generale, una volta accertati i sintomi, richiede entro 24 ore il tampone. Dopo il tampone, nelle altre 24 ore viene data la risposta. Se invece il paziente è sintomatico al Pronto Soccorso, gli vengono fatti gli accertamenti direttamente sul posto.

Situazione contagi – Calo generalizzato dei casi attualmente positivi. Notizie altalenanti in Toscana (oggi c’è stato un aumento di contagi rispetto a qualche giorno fa), dove comunque si è avuta una diminuzione dei casi attualmente positivi e dei posti occupati in terapia intensiva. Ieri 3 casi positivi nell’Empolese Valdelsa, oggi uno soltanto (purtroppo, anche un decesso).