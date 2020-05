Sorpreso a spacciare droga a Buti: arrestato 25enne

A Buti i carabinieri hanno tratto in arresto un 25enne per droga. Più nel dettaglio, i militari di Buti, coadiuvati dalla municipale del posto, hanno sorpreso l’uomo mentre cedeva ad un altro soggetto 2 grammi di cocaina; le successive perquisizioni personale e domiciliare hanno permesso poi di rinvenire poco più di 13 grammi della stessa sostanza, suddivisa in 9 dosi, una bilancina di precisione e la somma di più di 1000 euro, ritenuta provento di attività di spaccio. Arrestato, è stato accompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari ed è stato poi giudicato con rito direttissimo.