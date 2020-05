Sorpreso a spacciare in casa aveva marijuana, hashish e ecstacy

Operazione antidroga condotta dai carabinieri di Vernio che ieri pomeriggio hanno arrestato un 55enne di Prato con la grave accusa di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio.

L’attività investigativa ha preso le mosse nel piccolo paese appenninico dove ai Carabinieri della locale Stazione non erano sfuggite le strane visite, apparentemente senza scopo, che l’uomo da qualche tempo effettuava in quel centro, ma ancor più la notizia di incontri con alcuni ragazzi del posto gravati da precedenti per consumo di stupefacenti.

Si sono così intensificati i controlli e le attività di osservazione sui movimenti dell’uomo, sia a Vernio che su Prato, fino a coglierlo in questa via Zarini in flagrante reato di spaccio, mentre cedeva diverse dosi di marijuana a due consumatori del capoluogo, entrambi 50enni.

Immediato l’arresto in flagranza, ma anche le successive attività di perquisizione presso la sua abitazione e presso una ditta di Bagnolo dove l’uomo è impiegato. Qui i Carabinieri hanno trovato conferma sui sospetti di una più intensa ed organizzata attività di pusher. Rinvenuti infatti complessivi 30 grammi di marjuana, ma soprattutto 100 grammi di metanfetamine, 310 pasticche di ecstasy, bilancino di precisione, materiale per il confezionamento dello stupefacente in dosi, nonché la somma di 265 Euro ritenuta provento dell’illecita attività.

Dovrà rispondere oggi delle pesanti accuse in rito per direttissima.