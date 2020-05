Strage dei Georgofili, 27esimo anniversario con commemorazione online

San Casciano non dimentica. A 27 anni dall’attentato di Firenze, che spezzò la vita alla famiglia Nencioni, Fabrizio, Angela Fiume, Nadia e Caterina, e allo studente Dario Capolicchio, sarà un fitto programma di iniziative on line, con la deposizione di una corona al cimitero de La Romola, a tenere viva la memoria della Strage di via dei Georgofili. Un ricordo speciale è stato predisposto anche dal sindaco Roberto Ciappi che rievocherà l’evento luttuoso, recandosi in solitaria, accompagnato dal Gonfalone del Comune, mercoledì 27 maggio alle ore 9, alla tomba del cimitero de La Romola, e divulgando un messaggio nel web, dedicato alle cinque vittime e ai loro familiari.

“La notte tra il 26 e il 27 maggio di 27 anni fa - dichiara il primo cittadino - è una data impressa nella storia della nostra comunità. La strage, scatenata da un’azione terroristica di stampo mafioso decisa a colpire al cuore Firenze e il suo più importante patrimonio culturale, ha sterminato un’intera famiglia e uno studente. Il loro ricordo, indelebile nei nostri pensieri, si deve tradurre in un’azione quotidiana di contrasto alla violenza, alla prevaricazione, alla mafia che dobbiamo combattere cercando di essere cittadini migliori, in grado di esprimere senso civico e responsabilità solidale, respingendo con determinazione l'indifferenza di fronte alle ingiustizie e a qualunque forma di illegalità”. Sono alcune delle riflessioni contenute nel ricordo digitale che in questi giorni il primo cittadino ha realizzato nel luogo di origine della famiglia Nencioni alla Romola, presso il Giardino del Tramonto. Il mosaico artistico, realizzato dall’artista Silvio Loffredo e applicato nello spazio monumentale della fontana. è stato realizzato nel 1999 insieme agli studenti della scuola professionale edile per commemorare le vittime della strage. L’opera riporta le parole di una poesia della piccola Nadia Nencioni di 9 anni che compose poco prima della morte.

Il video del sindaco sarà trasmesso il 27 maggio sui canal social del Comune e dell’associazione tra i Familiari delle vittime della Strage di via dei Georgofili che per l’occasione ha aperto un canale Youtube e una Pagina Facebook in modo da offrire l’occasione di condividere sul web il programma della commemorazione. “A meno di un anno dalla scomparsa della nostra ex Presidente Giovanna Maggiani Chelli - commenta il presidente Luigi Dainelli - dedichiamo a lei e questo speciale anniversario della Strage, ricordandone il grande impegno, e più in generale al ruolo prezioso che hanno le associazioni delle vittime, dei familiari e delle comunità colpiti da attentati terroristici e mafiosi per la ricerca della giustizia e della verità”.

Ad organizzare il calendario delle iniziative per il ventisettesimo anniversario della strage è l’Associazione tra i familiari delle vittime della Strage di Via dei Georgofili di Firenze, con il patrocinio e la collaborazione di Regione Toscana, il Comune di Firenze e il Comune di San Casciano Val di Pesa. Il programma che interessa San Casciano prevede una diretta Facebook dalle ore 9 dal cimitero de La Romola dove la deposizione da parte delle autorità di una corona floreale sulla tomba della Famiglia Nencioni si terrà nel rispetto delle disposizioni governative. Dalle ore 11 saranno pubblicati i video messaggi del sindaco e dell’assessore alla Cultura Maura Masini. Dalle ore 15.30 saranno diffusi i contributi video “La Memoria e la scuola: pensieri e riflessioni contro la mafia” di alunni delle classi 2C e 3A scuola media Ippolito Nievo dell’Istituto Comprensivo Il Principe di San Casciano, con il coordinamento delle professoresse Sandra Ancillotti e Isabella Distinto. Dalle ore 16.30 alle ore 18.30 saranno pubblicati tre video con riflessioni, immagini, musica per non dimenticare. Il silenzio è mafia #LaMemoriaNonSiFerma #StragedeiGeorgofiliMaggio1993# a cura di Tiziana Giuliani, Teatro dei Passi Arca Azzurra Eventi. Si tratta di un reading di e con Tiziana Giuliani e la partecipazione degli allievi Teatro dei Passi Arca Azzurra Formazione. Disegni di Barbara Busetto, Eugenio Frosali e Lorenzo Bojola. Musiche eseguite da Filippo Burchietti (violoncello) e Serena Rinaldi (chitarra classica). Un grazie a Paolo Ciotti e Andrea Giuntini per le letture di Dante e Luzi e a Gianni Panciroli per il dipinto Le coucher du soleil et de la rondine. I video sono “Il Ricordo: la notte del 26 maggio e l’alba del 27 maggio 1993”, alle ore 16.30, “I giardini del Tramonto alla Romola: profumo di casa soltanto per voi”, alle ore 17.30, “I ‘non eroi’, paladini della giustizia. Dedicato a Giovanna”, alle ore 18.

Info: FB, www.strageviadeigeorgofili.it, Canale You Tube.

Fonte: Ufficio Stampa Associato del Chianti Fiorentino