Uomo disperso sul litorale grossetano, continuano le ricerche

Sono ancora in corso le ricerche dell'uomo disperso sulla costa grossetana. In volo in questo momento l'elicottero dei vigili del fuoco del nucleo di Cecina Drago 125, mentre a terra, oltre al personale dei vigili del fuoco, anche croce rossa, guardia costiera, carabinieri e vigili volontari a cavallo per la perlustrazione delle zone assegnate dal posto di comando avanzato VF. Presenti anche nuclei cinofili dei vigili del fuoco, della CRI e dei Carabinieri. Le ricerche sono proseguite per tutta la notte con l'utilizzo anche di una termocamera e hanno visto impiegato il drone del nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto).